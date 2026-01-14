La fiamma olimpica è arrivata in Lombardia prima tappa a Varese L’emozione di Fontana | siamo vicini al traguardo

La Fiamma Olimpica ha fatto il suo ingresso in Lombardia, inaugurando il percorso a Varese. La torcia, partita dal Palaghiaccio, percorre 3,8 chilometri attraverso il centro cittadino, coinvolgendo 18 tedofori in una staffetta simbolica. Un momento di importanza storica per la città, che si avvicina alle fasi finali di questo percorso simbolico verso i Giochi Olimpici.

Varese – La Fiamma Olimpica è arrivata in Lombardia, prima tappa Varese. La Torcia, dopo l'arrivo al Palaghiaccio, segue un percorso cittadino di 3,8 chilometri con una staffetta che coinvolge 18 tedofori. Tra loro l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri, la leggenda dell'hockey Jim Corsi, l'ex cestista Andrea Meneghin. Alle 19.30 ai Giardini Estensi l'accensione del Braciere olimpico. guzzi arcore fiamma olimpica "Ora sentiamo davvero di essere vicinissimi al traguardo: tra 23 giorni prenderà il via il più importante evento sportivo del mondo, quello che mancava alla storia della nostra regione e che presto avremo l'onore di ospitare.

La Fiamma Olimpica entra in Lombardia: ecco il percorso che la porterà tra Brianza e Monza - A Monza, il percorso cittadino sarà lungo circa 3,8 chilometri e toccherà alcuni dei luoghi più simbolici: da via Boito a viale Brianza, con ingresso nell’Avancorte della Villa Reale, quindi piazza ... monza-news.it

Il viaggio della fiamma olimpica, tutte le tappe FOTO VIDEO - 554 metri di Punta Gnifetti, una delle vette più alte del massiccio del Monte Rosa, le Cascate delle Marmore, la Costiera Amalfitana e il Canal Grande di Venezia. ansa.it

Nel giorno del passaggio della fiamma olimpica a Varese, proponiamo un episodio del nostro podcast sulle storie di hockey. Il protagonista è un giocatore della nazionale tedesca osteggiato dal regime prima dei Giochi di Garmisch LEGGI QUI: https://www.var facebook

Le parole di Allegri dopo aver portato la Fiamma Olimpica: "Un grande onore e un’emozione intensa" x.com

