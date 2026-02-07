Tragico schianto in viale Mentana | muore un 32enne residente a Felino

La notte a Parma si è conclusa con una tragedia in viale Mentana, dove un ragazzo di 32 anni residente a Felino ha perso la vita in un incidente mortale. Un'auto si è scontrata violentemente, lasciando tutta la zona sotto shock. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per il giovane non c’era più niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire cosa sia successo.

La notte di Parma si è macchiata di tragedia con lo schianto mortale avvenuto in viale Mentana, che ha costato la vita a un giovane di 32 anni residente a Felino. L'incidente, di cui le cause sono ancora oggetto di indagine da parte della Polizia Locale, è avvenuto poco dopo l'una di sabato 7 febbraio 2026 all'altezza del civico 15, sconvolgendo la quiete di una zona residenziale e gettando nello sconforto la comunità locale. La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, portando con sé un senso di sgomento e preoccupazione, soprattutto considerando la giovane età della vittima e le circostanze in cui è avvenuto il sinistro.

