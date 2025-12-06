Tragico schianto in autostrada muore una neonata | Sconvolgente

Il traffico della A5 è rimasto sospeso in un silenzio irreale mentre le sirene correvano verso il punto dell’impatto. La sera di sabato si è trasformata in un’onda improvvisa di paura all’altezza di Volpiano, dove più auto si sono scontrate intorno alle 20 per cause ancora da chiarire. In pochi minuti la corsia in direzione Aosta è diventata un corridoio di fari fermi, con gli automobilisti costretti a rallentare davanti a una scena che ha lasciato tutti senza parole: una bambina di pochi mesi non ce l’ha fatta, nonostante i tentativi dei sanitari di riportarla alla vita. È l’immagine più dura, quella che segna una comunità e spezza il ritmo di una sera qualunque, lasciando nell’aria un dolore che non si attutisce. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

