Salento tragico schianto sulla SP120 | muore un 24enne

Nella prima mattinata di oggi, sulla strada provinciale 120 tra Salice Salentino e Carmiano, si è verificato un grave incidente che ha causato la morte di un giovane di 24 anni e il ferimento di un altro. L’incidente si è verificato all’alba, coinvolgendo probabilmente più veicoli. Le autorità sono intervenute sul luogo per le operazioni di soccorso e le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente.

Un giovane perde la vita in un incidente stradale all'alba, un altro rimane ferito I fatti Nelle prime ore del mattino di oggi, lungo la strada provinciale 120 che collega Salice Salentino a Carmiano, si è verificato un grave incidente stradale. Una BMW è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento, finendo violentemente contro il guardrail e ribaltandosi.  Vittime e feriti Il conducente, un ragazzo di 24 anni residente a Salice Salentino, è deceduto sul colpo a causa dell'impatto dell'auto.  Al suo fianco c'era un amico di 21 anni, che è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

