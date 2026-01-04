Salento tragico schianto sulla SP120 | muore un 24enne

Nella prima mattinata di oggi, sulla strada provinciale 120 tra Salice Salentino e Carmiano, si è verificato un grave incidente che ha causato la morte di un giovane di 24 anni e il ferimento di un altro. L’incidente si è verificato all’alba, coinvolgendo probabilmente più veicoli. Le autorità sono intervenute sul luogo per le operazioni di soccorso e le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un giovane perde la vita in un incidente stradale all’alba, un altro rimane ferito I fatti Nelle prime ore del mattino di oggi, lungo la strada provinciale 120 che collega Salice Salentino a Carmiano, si è verificato un grave incidente stradale. Una BMW è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento, finendo violentemente contro il guardrail e ribaltandosi. Vittime e feriti Il conducente, un ragazzo di 24 anni residente a Salice Salentino, è deceduto sul colpo a causa dell’impatto dell’auto. Al suo fianco c’era un amico di 21 anni, che è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Salento, tragico schianto sulla SP120: muore un 24enne Leggi anche: Tragico incidente nel Salento: schianto contro un albero, muore un anziano Leggi anche: Tragico schianto in autostrada, muore una neonata: “Sconvolgente” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Incidente stradale in Salento, muore il cuoco Angelo Maggio: tornava a casa dopo il turno di lavoro Tragico incidente stradale in Salento. Vittima Angelo Maggio, 59 anni, residente ad Ortelle. Era alla guida della sua vettura sulla strada che collega Otranto alla - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.