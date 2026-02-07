Questa mattina a Palermo un ciclista di 55 anni, Antonino Corvaia, ha perso la vita in un incidente stradale. L’uomo stava pedalando quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un veicolo. I soccorsi sono arrivati sul posto, ma per lui non c’era più niente da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un drammatico incidente stradale è costato la vita ad Antonino Corvaia, 55 anni, nella mattinata di oggi a Palermo. L’uomo stava percorrendo via Francesco Crispi in bicicletta quando è stato travolto da un mezzo pesante. L’incidente lungo via Francesco Crispi. Secondo le prime ricostruzioni, Corvaia era diretto al lavoro e procedeva in sella alla sua bicicletta quando è stato urtato da una motrice proveniente dall’area portuale. A seguito dell’impatto, il ciclista è caduto rovinosamente sull’asfalto ed è stato successivamente investito dal veicolo. I soccorsi e il decesso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragico incidente a Palermo: muore un ciclista di 55 anni

Approfondimenti su Palermo Incidente

Questa mattina a Palermo un ciclista di 55 anni, Antonino Incorvaia, ha perso la vita in via Francesco Crispi.

Un uomo di 55 anni, Antonino Incorvaia, è morto in via Francesco Crispi dopo uno scontro con un camion.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Palermo Incidente

Argomenti discussi: Incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro camion-automedica: tre morti; Il tragico incidente nel Palermitano, morti nell’automedica due soccorritori e una 95enne in dialisi; Tragico incidente sulla Palermo - Agrigento, tre morti; Tragedia sulla Palermo - Agrigento: scontro fra camion e automedica, tre morti.

Incidente tra automedica e camion sulla Palermo-Agrigento: morti sanitari e pazienteIncidente frontale sulla Palermo?Agrigento: violento impatto tra camion e automedica a Bolognetta, interventi in corso per viabilità e rilievi. notizie.it

Incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro camion-automedica: tre mortiL'impatto nei pressi di un viadotto a Bolognetta. Le persone decedute, due operatori sanitari della Madonie soccorso di 48 e 66 anni e una donna dializzata di 95, viaggiavano a bordo della vettura. Al ... palermotoday.it

Tragico incidente sulla statale 17: morta la 20enne Silvia Carlucci, studente a Campobasso Una giovane di 20 anni, Silvia Carlucci di Isernia, è deceduta ieri, giovedì 5 febbraio, in un grave incidente stradale sulla statale 17, all’altezza di Castelpetroso, nel t facebook

#Spagna | il Ministro @Antonio_Tajani segue l'evoluzione del tragico incidente ferroviario avvenuto in #Andalusia nella serata di ieri. Al momento non risultano connazionali coinvolti ma le operazioni di identificazione delle vittime sono ancora in corso. Conso x.com