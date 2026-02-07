Tragico incidente a Palermo | muore un ciclista di 55 anni
Questa mattina a Palermo un ciclista di 55 anni, Antonino Corvaia, ha perso la vita in un incidente stradale. L’uomo stava pedalando quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un veicolo. I soccorsi sono arrivati sul posto, ma per lui non c’era più niente da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.
Un drammatico incidente stradale è costato la vita ad Antonino Corvaia, 55 anni, nella mattinata di oggi a Palermo. L'uomo stava percorrendo via Francesco Crispi in bicicletta quando è stato travolto da un mezzo pesante. L'incidente lungo via Francesco Crispi. Secondo le prime ricostruzioni, Corvaia era diretto al lavoro e procedeva in sella alla sua bicicletta quando è stato urtato da una motrice proveniente dall'area portuale. A seguito dell'impatto, il ciclista è caduto rovinosamente sull'asfalto ed è stato successivamente investito dal veicolo. I soccorsi e il decesso.
Palermo, dramma in via Crispi: muore ciclista di 55 anni
Questa mattina a Palermo un ciclista di 55 anni, Antonino Incorvaia, ha perso la vita in via Francesco Crispi.
Palermo, dramma in via Crispi: muore ciclista di 55 anni ?Nuovo incidente mortale sulle strade di Palermo. Antonino Incorvaia, 55 anni, ha perso la vita in via Francesco Crispi a seguito di un violento impatto con una motrice. ?L’uomo viaggiava sulla propria bicicletta quando è avvenuto lo scontro fatale. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati dai medici del 118 giunti sul posto: le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. La Polizia Municipale è impegnata nei rilievi per chiarire la dinamica del sinistro
Un uomo di 55 anni, Antonino Incorvaia, è morto in via Francesco Crispi dopo uno scontro con un camion.
