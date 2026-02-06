Palermo dramma in via Crispi | muore ciclista di 55 anni

Questa mattina a Palermo un ciclista di 55 anni, Antonino Incorvaia, ha perso la vita in via Francesco Crispi. L’uomo è stato travolto da un camion: le forze dell’ordine stanno facendo chiarezza sulla dinamica dell’incidente. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

