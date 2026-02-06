Palermo dramma in via Crispi | muore ciclista di 55 anni

Questa mattina a Palermo un ciclista di 55 anni, Antonino Incorvaia, ha perso la vita in via Francesco Crispi. L’uomo è stato travolto da un camion: le forze dell’ordine stanno facendo chiarezza sulla dinamica dell’incidente. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

Tragedia a Palermo: morto il 55enne Antonino Incorvaia. Incidente tra bici e motrice in via Crispi. Indaga la Municipale Incidente mortale sulle strade di Palermo. Antonino Incorvaia, 55 anni, ha perso la vita in via Francesco Crispi a seguito di un violento impatto con una motrice.?L’uomo viaggiava sulla propria bicicletta quando è avvenuto lo scontro fatale. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati dai medici del 118 giunti sul posto: le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. La Polizia Municipale è impegnata nei rilievi per chiarire la dinamica del sinistro . 🔗 Leggi su Monrealelive.it

Un uomo di 55 anni, Antonino Incorvaia, è morto in via Francesco Crispi dopo uno scontro con un camion.

