Tragedia scivola sugli scalini e cade dal monumento | donna muore sul colpo

Una donna di 43 anni è morta sul colpo questa mattina sui Trepponti di Comacchio. La donna stava camminando sul monumento quando ha perso l’equilibrio, scivolando e cadendo da un’altezza che si è rivelata fatale. I soccorsi sono arrivati subito, ma non hanno potuto fare nulla per salvarla. La polizia ha già avviato le verifiche per chiarire cosa sia successo.

Tragedia sui Trepponti. Intorno alle 7 di sabato 7, infatti, una donna di 43 anni ha perso la vita dopo essere scivolata sul famoso monumento della città di Comacchio. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, allertati da un testimone, che però non hanno potuto far altro che.

