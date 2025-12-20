Tragedia a Polla | cade in casa e sbatte la testa | Pierluigi muore sul colpo

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dramma si è consumato questa mattina all’interno di un’abitazione di Polla, nel salernitano, dove un noto architetto di circa 70 anni è stato trovato morto in casa a seguito di un incidente domestico. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, stava raccogliendo alcuni oggetti nello scantinato quando avrebbe sbattuto violentemente la testa. Ipotesi malore prima della . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

