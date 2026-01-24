Tragedia tra Scafati e Pompei cade dal tetto di casa sistemando l’antenna e muore sul colpo

Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 23 gennaio, si è verificato un tragico incidente tra Scafati e Pompei. Un uomo di 71 anni è deceduto dopo essere caduto dal tetto di casa mentre sistemava l’antenna. L’incidente si è verificato in via Casone, al confine tra le due località, lasciando la comunità sotto shock. Indagini in corso per chiarire le cause dell’accaduto.

Dramma nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 23 gennaio, in via Casone, nell'area al confine tra Scafati e Pompei, dove un uomo di 71 anni ha perso la vita in seguito a una caduta da diversi metri. L'impatto si è rivelato fatale e, quando i sanitari sono arrivati sul posto, non è stato possibile fare nulla per salvarlo. Secondo quanto emerso nelle prime fasi dell'indagine, la vittima avrebbe provato a salire sul tetto della propria abitazione utilizzando una scala, probabilmente per svolgere un piccolo intervento domestico, come una verifica o una sistemazione esterna. Per motivi ancora da chiarire, avrebbe però perso l'equilibrio precipitando al suolo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Tragedia tra Scafati e Pompei, cade dal tetto di casa sistemando l'antenna e muore sul colpo

