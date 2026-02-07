Tragedia al Vomero Fabio Guarino muore improvvisamente a 23 anni
Una tragedia sconvolge il Vomero. Fabio Guarino, giovane talento degli scacchi, è morto improvvisamente a 23 anni. Mentre passeggiava lungo via Cilea, un infarto fulminante lo ha colto di sorpresa, lasciando senza parole amici e familiari.
Fabio Guarino, giovane promessa degli scacchi, è morto a soli 23 anni. Fatale un infarto fulminante che lo ha colpito improvvisamente mentre stava percorrendo via Cilea per rientrare a casa. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 ma il personale sanitario intervenuto non ha potuto fare altro che.🔗 Leggi su Napolitoday.it
