Il tragico impatto nei pressi di Vizzolo Predabissi. Un giovane italiano di 23 anni, Nicolas Costa, è morto ieri nel tardo pomeriggio in un violento incidente sulla Statale 9 via Emilia, all’altezza di Vizzolo Predabissi, nel Milanese. Il suo furgone si è scontrato frontalmente con un Tir che procedeva in direzione opposta. Ferito il conducente del mezzo pesante. Lo scontro frontale poco prima delle 18. Lo schianto è avvenuto intorno alle 18, in un tratto particolarmente trafficato della via Emilia. L’urto tra il furgone e il Tir è stato devastante: i due mezzi sono rimasti distrutti nella parte anteriore, e il giovane conducente del furgone è deceduto sul colpo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tragedia al tramonto sulla via Emilia: Nicolas Costa muore a 23 anni nello schianto frontale con un Tir