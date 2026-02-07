Traffico Roma del 07-02-2026 ore 20 | 30

In centro a Roma, le verifiche sulle alberature dopo la caduta di un pino hanno portato a divieti di transito in via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia. I veicoli e i pedoni non possono attraversare quella zona, e le linee bus di zona sono state deviando. Sul Lungotevere Flaminio, lavori notturni tra il 7 e il 14 febbraio dalle 21 alle 6 del mattino hanno portato alla chiusura del tratto tra via Masolino da Panicale e via Donatello in direzione piazzale Fl

Luceverde Roma Bentrovati in centro per Verifiche Tecniche sulle alberature a seguito della caduta di un pino permane il divieto di transito per veicoli e pedoni in via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia deviate anche le linee bus di zona per lavori notturni sul Lungotevere Flaminio dal 7 al 14 febbraio tra le 21 e le 6 del mattino successivo resterà chiuso il tratto tra via Masolino da Panicale via Donatello in direzione di piazzale Flaminio anticipiamo che per 10 giorni dal 9 al 13 e poi 16 al 20 febbraio la ferrovia Metromare per lavori sarà parzialmente interrotta tra Porta San Paolo e Magliana la chiusura è prevista tra le 11 e le 16:30 c'è reazione ferroviaria regolare per quanto riguarda la tratta Magliana Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta possibile In alternativa utilizzare la linea della metropolitana

Traffico intenso questa mattina a Roma.

In centro a Roma, le autorità hanno disposto il divieto di transito per veicoli e pedoni in via dei Fori Imperiali.

