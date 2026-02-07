Traffico Roma del 07-02-2026 ore 18 | 30

In centro a Roma, le autorità hanno deciso di bloccare il traffico su via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia. La misura è stata presa dopo la caduta di un pino, che ha reso necessario intervenire per verifiche tecniche sulle alberature. Le linee di bus di zona sono state deviate e il traffico pedonale è vietato lungo quella strada. Nel frattempo, sul Lungotevere Flaminio, lavori notturni dal 7 al 14 febbraio tra le 21 e le 6 del mattino hanno portato alla chiusura del tratto

Luceverde Roma Bentrovati in centro per Verifiche Tecniche sulle alberature a seguito della caduta di un pino permane il divieto di transito per veicoli e pedoni in via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia deviate anche le linee bus di zona per lavori notturni sul Lungotevere Flaminio dal 7 al 14 febbraio tra le 21 e le 6 del mattino successivo resterà chiuso il tratto tra via Masolino da Panicale via Donatello in direzione di piazzale Flaminio anticipiamo che per 10 giorni dal 9 al 13 e poi 16 al 20 febbraio la ferrovia Metromare per lavori sarà parzialmente interrotta tra Porta San Paolo e Magliana la chiusura è prevista tra le 11 e le 16:30 c'è reazione ferroviaria regolare per quanto riguarda la tratta Magliana Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta possibile In alternativa utilizzare la linea della metropolitana detto su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-02-2026 ore 18:30 Approfondimenti su Roma Traffico Traffico Roma del 02-02-2026 ore 07:30 Traffico intenso questa mattina a Roma. Traffico Roma del 07-02-2026 ore 07:30 In centro a Roma, le autorità hanno disposto il divieto di transito per veicoli e pedoni in via dei Fori Imperiali. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Roma Traffico Argomenti discussi: Bergamo, Urban Night e Half Marathon: le modifiche al traffico il 7 e l'8 febbraio; Roma, tubatura rotta: quartieri del quadrante Est senz'acqua e traffico in tilt; Maltempo a Roma e nel Lazio, strade allagate e traffico in tilt: lunghe code e Raccordo bloccato; VIABILITA' Processione di San Lorenzo Maiorano: divieti di sosta e traffico deviato il 7 febbraio. Traffico Roma del 07-02-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare ... romadailynews.it Traffico Lazio del 07-02-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati spostamenti in parte penalizzati dal maltempo allagamenti vengono segnalati sulla A1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina e ... romadailynews.it Eravamo in 35 a bloccare il traffico a Roma chiedendo un #FondoRiparazione ai danni della crisi climatica. Il giudice ha disposto per tutti il "non luogo a procedere" e quindi il processo che ci vedeva imputati si è concluso ancora prima di iniziare. E, con quest facebook #Roma #viabilità Guida alle Zone a traffico limitato del weekend x.com

