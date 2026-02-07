Traffico Roma del 07-02-2026 ore 14 | 30

Questa sera a Roma si svolge una commemorazione con corteo nel quartiere Trieste. A partire dalle 15:30, piazza Trasimeno diventa il punto di partenza, con il percorso che attraversa via Postumia e via Serchio fino a piazza Dalmazia. Durante l’evento, ci saranno brevi stop e deviazioni per diverse linee di bus, tra cui le 38, 80, 88 e 89. Inoltre, dalle 17, il corteo si sposterà dalla stazione metro Laurentina verso piazza Giuliani e Dalmati, coinvolgendo anche altre linee di bus

Traffico intenso questa mattina a Roma.

In centro a Roma, le autorità hanno disposto il divieto di transito per veicoli e pedoni in via dei Fori Imperiali.

