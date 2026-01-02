Il traffico a Roma alle 07:30 del 2 gennaio 2026 presenta condizioni regolari, con poco congestionamento lungo le principali arterie e il Raccordo Anulare. Per chi si sposta in città, sono attivi i servizi di trasporto pubblico, inclusi bus, tram e metropolitane. Fino al 6 gennaio, sono in funzione le linee gratuite Free 1, Free 2 e linea elettrica 100, garantendo collegamenti agevoli verso il centro storico.

Luceverde Roma Buongiorno poco traffico è segnalato in queste ore lungo le strade della capitale tempi di percorrenza regolari sul Raccordo Anulare passiamo dunque alla trasporto pubblico e ricordiamo che fino al 6 gennaio per raggiungere il centro oltre alla rete ordinaria di bus e tram e metropolitane sono in servizio le linee gratuite free 1 Free 2 e linea elettrica 100 le prime due rispettivamente da Termini e da Piazzale dei Partigiani raggiungono Largo Chigi e sono attivo e tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 21 mentre la linea 100 si sposta Trebbia Veneto il tridente e Piazza Cavour ed è attiva tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 20 dettagli di quel sera le notizie come sempre sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-01-2026 ore 07:30

Leggi anche: Traffico Roma del 01-01-2026 ore 07:30

Leggi anche: Traffico Roma del 02-11-2025 ore 07:30

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La Tangenziale Est chiude a Roma fino al 30 giugno: orari, chi non può transitare e come cambia il traffico; Traffico 30, 31 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026: le previsioni; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale; Elenco autovelox nel Lazio dal 29 dicembre 2025 al 04 gennaio 2026.

Traffico Roma del 01-01-2026 ore 16:30 - Luceverde Roma trovati scorrevole Al momento il traffico sulle consolari è lungo l'intero anello del raccordo anulare e in corso in centro la Roma ... romadailynews.it

#Roma #viabilità Riaperta al traffico via Eudes. percorso regolare per 088 e 892 x.com

Il traffico c’era già nell’Antica Roma. #trafffico #roma #auto - facebook.com facebook