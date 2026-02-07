La cantautrice Anita Pistone ha appena pubblicato il suo primo brano inedito. A Massa, il 7 febbraio 2026, ha raccontato di sognare in grande, come duettare con Adele, una delle voci più amate al mondo. La giovane artista spera che condividere le iniziali dei loro nomi porti fortuna, mentre lavora per farsi conoscere nel panorama musicale.

Massa, 7 febbraio 2026 – I sogni son desideri, come quello «un giorno, di duettare con Adele, una delle voci più belle del panorama musicale mondiale con cui intanto condivido l'iniziale dei nostri nomi, sperando che sia di buon auspicio». A sognarlo oggi è Anita Pistone, la quindicenne massese che ha fatto il suo esordio ufficiale nel panorama musicale italiano con l'atteso inedito “Tra due estremi”. Le prime parole in musica della studentessa del liceo musicale Felice Palma di Massa: «La gente non capisce, l'adrenalina mi colpisce e mi sento così», che è possibile ascoltare con il resto del brano sulle piattaforme di streaming, da Spotify passando per Amazon Music fino a YouTube Music. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Tra due estremi”, la cantautrice Anita Pistone lancia il suo primo inedito

