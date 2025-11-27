Sony lancia la sfida a Samsung e svela il suo primo sensore da 200 MP
Sony presenta il LYTIA-901, primo sensore da 200 MP per smartphone con HDR ibrido e pixel più ampi di Samsung, già pronto per i flagship OPPO e vivo del 2026. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
