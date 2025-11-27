Sony lancia la sfida a Samsung e svela il suo primo sensore da 200 MP

Tuttoandroid.net | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sony presenta il LYTIA-901, primo sensore da 200 MP per smartphone con HDR ibrido e pixel più ampi di Samsung, già pronto per i flagship OPPO e vivo del 2026. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

sony lancia la sfida a samsung e svela il suo primo sensore da 200 mp

© Tuttoandroid.net - Sony lancia la sfida a Samsung e svela il suo primo sensore da 200 MP

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sony lancia sfida samsungSony sfida Samsung con il suo primo sensore da 200MP - 901, primo sensore da 200MP che sfida il dominio di Samsung con formato da 1/1. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sony Lancia Sfida Samsung