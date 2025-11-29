La cantautrice Nes lancia il suo quarto singolo Nunn o’ voglio sape’

È da oggi disponibile su tutti i digital store “Nunn ’o voglio sape’”, il brano che anticipa l’uscita del primo album “A sud ’e chesta vita”. Dopo l'esperienza professionale come vocalist e tastierista nella band di Rocco Hunt, la cantautrice e performer napoletana torna con nuova musica. Un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

