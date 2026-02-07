Toscana | indagine sui software medici dati a rischio e opacità sugli investimenti nel settore sanitario

Da ameve.eu 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Toscana sta indagando sui software medici usati dai medici di base. Le aziende private gestiscono il settore, trattando dati molto sensibili e facendo soldi. La situazione resta poco chiara, con poca trasparenza sugli investimenti e sui flussi di denaro coinvolti.

Il mercato dei software per i medici di base in Toscana è un settore opaco, dominato da aziende private che gestiscono un flusso costante di dati sanitari sensibili, generando fatturati considerevoli. Un’indagine preliminare, focalizzata sulla realtà di Arezzo, rivela un panorama frammentato e solleva interrogativi sulla sicurezza dei dati dei pazienti e sulla trasparenza delle operazioni finanziarie che sostengono una parte cruciale del sistema sanitario regionale. La questione, lungi dall’essere un semplice dettaglio tecnico, tocca da vicino la vita di migliaia di toscani e solleva preoccupazioni concrete sulla protezione della loro privacy e sulla gestione delle informazioni relative alla loro salute.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

