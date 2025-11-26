Alcol fumo e stress alle stelle | l’indagine sugli studenti regala dati inquietanti

L’indagine, condotta la scorsa primavera, ha raccolto le risposte di numerosi studenti provenienti da istituti professionali e università di ricerca. Il quadro è piuttosto chiaro Ricordate i dossier realizzati durante il periodo post Covid e nel quale emergeva un dato eloquente relativo allo stato di ansia e alle difficoltà che vivevano i ragazzi? A distanza di quattro anni, la situazione non sembra essere cambiata in modo drastico: almeno per quanto concerne i ragazzi che studiano a scuola. Un recente dossier testimonia che, dalla pandemia in poi, lo stress, l’ansia i disturbi psichici sono rimasti costanti nella testa degli adolescenti. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Alcol, fumo e stress alle stelle: l’indagine sugli studenti regala dati inquietanti

Altri contenuti sullo stesso argomento

Oltre 50mila persone sono in cura per dipendenza da sostanze, alcol, fumo e gioco d’azzardo. Si inizia da giovanissimi. Gli aiuti ci sono, ma molte famiglie "li evitano fino all'ultimo". Cosa ci hanno detto gli esperti e i particolari sulle ultime (pericolosissime) ten - facebook.com Vai su Facebook

Alcol e fumo, italiani bocciati negli stili di vita - Quasi metà della popolazione italiana è in sovrappeso o obesa, 1 persona su 6 esagera con l'alcol e 1 su 5 fuma. Lo riporta ansa.it

Italiani meno sedentari. Stabili eccesso di peso e abitudine al fumo. Otto milioni di persone consumatrici di alcol a rischio. I dati Istat - Nel 2023 si riduce la sedentarietà, problema che tuttavia riguarda più di un terzo della popolazione di 3 anni e più (35,0%). Segnala quotidianosanita.it

Fumo, alcol, eccesso di peso e sedentarietà: il report Istat consegna un Paese con un cattivo stato di vita - Nel 2023 quasi metà degli italiani è sovrappeso o obeso, 1 persona su 6 abusa di alcol e 1 su 5 fuma. Scrive ilfattoquotidiano.it