Regno Unito | influenza record e sciopero dei medici sistema sanitario a rischio collasso

Il Regno Unito affronta un'epidemia di influenza senza precedenti, con migliaia di ricoveri quotidiani, mentre si avvicina uno sciopero di cinque giorni dei medici specializzandi. Il ministro della Salute, Wes Streeting, avverte del rischio di un collasso del Servizio Sanitario Nazionale (NHS) proprio nel periodo di massimo picco epidemico.

Un' ondata di influenza a livelli record con migliaia di pazienti in ospedale ogni giorno, alla quale si potrebbe aggiungere a partire dal prossimo 17 dicembre uno sciopero di cinque giorni dei medici specializzandi, proprio quando l'epidemia dovrebbe raggiungere il picco: il ministro della Salute del Regno Unito, Wes Streeting, lancia l'allarme sul rischio collasso del Servizio Sanitario Nazionale britannico (NHS). In un intervento sul Times, Streeting ha affermato che l'NHS si trova ad affrontare una "sfida senza precedenti dall'inizio della pandemia", esortando i medici specializzandi ad accettare una nuova offerta contrattuale e legislativa del governo e porre fine alla loro mobilitazione.