Toscana Aeroporti nuovo record | a Peretola il gennaio con più passeggeri di sempre

Toscana Aeroporti ha segnato un nuovo record a Peretola. A gennaio, l’aeroporto ha superato per la prima volta i 500mila passeggeri in un solo mese. Un dato che dimostra come il traffico aereo nella regione cresca rapidamente e in modo costante.

Toscana Aeroporti inaugura il 2026 con un nuovo record mensile superando per la prima volta la soglia dei 500mila passeggeri nel mese di gennaio. Sono infatti 505 mila i passeggeri transitati complessivamente dagli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, entrambi gestiti da TA, con una crescita del.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Toscana Aeroporti Toscana Aeroporti, gennaio da record: superata quota 500mila passeggeri A gennaio, Toscana Aeroporti registra un record storico. Toscana aeroporti, nuovo record: 9,8 milioni di passeggeri nel 2025. Carrai: “Ora masterplan di Pisa e nuova pista a Firenze” Nel 2025, gli aeroporti toscani hanno registrato un record di 9,8 milioni di passeggeri, sottolineando l'importanza crescente della mobilità nel territorio. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Toscana Aeroporti Argomenti discussi: Toscana Aeroporti, nuovo record: a Peretola il gennaio con più passeggeri di sempre; Toscana Aeroporti, gennaio da record: superata quota 500mila passeggeri; Aeroitalia vola anche a Pisa: in estate arrivano i collegamenti con Cagliari e Comiso; Toscana Aeroporti, il 2026 inizia con un record. Toscana Aeroporti, gennaio da record: superata quota 500mila passeggeriMiglior gennaio di sempre con 215 mila passeggeri per l’aeroporto di Firenze (+6,6%). Transitati dallo scalo pisano 291mila viaggiatori, con un incremento del 2,1% sul 2025 ... lanazione.it Toscana Aeroporti, nuovo record: a Peretola il gennaio con più passeggeri di sempreA Firenze transitati 215mila passeggeri, +6.6% rispetto al 2025: aumenta il traffico internazionale e diminuisce quello nazionale ... firenzetoday.it Toscana Aeroporti, gennaio da record: superata quota 500mila passeggeri x.com Toscana Aeroporti al fianco dei Estra Guelfi Firenze nella CEFL 2026. Oggi abbiamo partecipato alla conferenza stampa che ha ufficializzato una nuova e significativa collaborazione: Toscana Aeroporti sarà naming sponsor dei Guelfi Firenze per la stagione 2 facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.