Questa mattina all’Istituto Tecnico Agrario Anzilotti si tiene il sedicesimo appuntamento con gli Incontri del Cuore. Diversi esperti spiegano a studenti e cittadini come prevenire la morte improvvisa. L’evento, realizzato con l’Associazione Amici del Cuore e l’ospedale della Valdinievole, punta a sensibilizzare sulla salute cardiovascolare.

Questa mattina l’Istituto Tecnico Agrario Anzilotti ospita il sedicesimo appuntamento con gli Incontri del Cuore: a partire dalle 9 alcuni esperti parleranno agli studenti del triennio e ai cittadini di Prevenzione della Morte Improvvisa, iniziativa realizzata in collaborazione con l’Associazione Amici del Cuore della Valdinievole, l’Unità operativa malattie cardiovascolari dell’ospedale della Valdinievole e la Usl Toscana Centro. Stefano Stroppa, direttore del reparto Cardiologia, parlerà di cardiopatia ischemica; a seguire, Stefano Di Marco spiegherà l’importanza dell’ attività fisica nella prevenzione cardiovascolare; Gaia Magnaghi tratterà di microbioma e microbiota, e dei danni cardiaci causati dagli stati infiammatori cronici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna NaturalItas: spazio a agricoltura, giardinaggio, enogastronomia

Approfondimenti su NaturalItas

Il Premio Guido Tarlati ritorna ad Arezzo, offrendo un’occasione per riconoscere e valorizzare le eccellenze nel settore enogastronomico e dell’ospitalità locale.

Il 20 gennaio, agricoltori novaresi e del Vco parteciperanno a una manifestazione a Strasburgo, promossa da Coldiretti, per sensibilizzare sull'importanza di salvare l'agricoltura europea.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su NaturalItas

Argomenti discussi: Torna NaturalItas: spazio a agricoltura, giardinaggio, enogastronomia.

Torna NaturalItas: spazio a agricoltura, giardinaggio, enogastronomiaQuesta mattina l’Istituto Tecnico Agrario Anzilotti ospita il sedicesimo appuntamento con gli Incontri del Cuore: a partire dalle 9 ... msn.com