Il Torino FC e Perr Schuurs si separano ufficialmente. Dopo settimane di trattative, il club annuncia la rescissione del contratto del difensore. La decisione arriva dopo una stagione difficile, in cui le parti hanno deciso di interrompere il rapporto in modo consensuale. Schuurs lascia Torino, lasciando un vuoto nel reparto difensivo. La società ringrazia il giocatore per il suo impegno e gli augura il meglio per il futuro.

Una scelta sofferta e inevitabile. A Torino cala il sipario su un capitolo intenso: il Torino FC e Perr Schuurs si dicono addio. Una storia segnata da un grande inizio, da un infortunio al crociato e da un’attesa che si è fatta troppo lunga. Oggi la separazione diventa realtà. Il nome di Schuurs evoca subito forza fisica, letture pulite e un anticipo da manuale. A ottobre 2023 il suo ginocchio cede. È un colpo tecnico e umano. Il difensore olandese era punto fermo. La squadra perde un riferimento. La stagione cambia tono. I tempi di recupero per una rottura del crociato anteriore oscillano, in media, tra i 7 e i 9 mesi. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Torino FC: addio a Schuurs, la rescissione del contratto è ufficiale

