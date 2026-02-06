Schuurs Torino adesso è ufficiale | risoluzione consensuale del contratto! Il comunicato – FOTO

Il Torino ha annunciato ufficialmente la rescissione del contratto con il difensore olandese Schuurs. La società e il giocatore hanno raggiunto un accordo di comune intesa e hanno deciso di interrompere il rapporto prima della scadenza naturale. La notizia è stata comunicata con un comunicato ufficiale, accompagnato da una foto, che conferma la fine dell’avventura dell’ex Ajax a Torino.

