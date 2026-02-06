Risoluzione consensuale del contratto per Schuurs al Torino | è ufficiale

Il Torino ha ufficialmente risolto il contratto con Schuurs. Il club ha comunicato la decisione senza dare troppi dettagli, lasciando intendere che l’accordo è stato trovato di comune accordo. Il difensore olandese lascia così la squadra dopo aver passato un po’ di tempo in maglia granata. Ora si cerca una nuova sistemazione per il giocatore, mentre il Torino prosegue la preparazione in vista della prossima stagione.

Il Torino Football Club comunica la cessazione consensuale del contratto di prestazione sportiva con Perr Schuurs, chiudendo un periodo della sua esperienza in granata. L’accordo è stato definito di comune intesa, nel rispetto della professionalità che ha contraddistinto il percorso del difensore olandese in maglia granata. La risoluzione consensuale del contratto di prestazione sportiva è stata raggiunta di comune intesa tra le parti. Le statistiche relative all’esperienza in maglia granata indicano 43 presenze e due gol. Nato a Nieuwstadt il 26 novembre 1999, Schuurs è cresciuto nel settore giovanile del Fortuna Sittard ed ha debuttato in Eredivisie all’età di sedici anni nel 2016. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Risoluzione consensuale del contratto per Schuurs al Torino: è ufficiale Approfondimenti su Schuurs Torino Schuurs Torino, adesso è ufficiale: risoluzione consensuale del contratto! Il comunicato – FOTO Il Torino ha annunciato ufficialmente la rescissione del contratto con il difensore olandese Schuurs. Pontedera, ufficiale l’addio di Andolfi: risoluzione consensuale del contratto Pontedera annuncia l’addio ufficiale di Tommaso Andolfi, con una risoluzione consensuale del contratto. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Schuurs Torino Argomenti discussi: Cause Estinzione Rapporto Lavoro 2026: Guida Completa; ?? UFFICIALE, risoluzione consensuale del contratto tra Tete Morente e il Lecce; Estra Pistoia Basket, risoluzione consensuale con Jazz Johnson; Serie D girone H. Virtus Francavilla, risoluzione consensuale per Paride Pinna. UFFICIALE – Torino, Schuurs ha risolto il suo contratto: il comunicato di addioIl Torino Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con Perr Schuurs. Ecco la nota del club. msn.com Ex Cosenza, Michele Rigione ha risolto il contratto con l’AvellinoRisoluzione consensuale tra il difensore e il club biancoverde: dopo la promozione della scorsa stagione, l'ex Cosenza finisce nella lista svincolati ... tifocosenza.it Sterling-Napoli, pista aperta: contatti avviati Raheem Sterling è libero sul mercato e guarda all’Italia per rilanciarsi. Dopo la risoluzione consensuale con il Chelsea, l’esterno inglese valuta nuove opzioni e, secondo The Sun, i contatti con il Napoli sono già avv facebook La #JuventusWomen saluta Lysianne #Proulx È ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava il portiere canadese alla Juve #WFN #SerieAWomen x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.