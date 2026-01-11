Torino riabbraccia la Fiamma Olimpica | vent’anni dopo torna l’atmosfera dei Giochi
Torino accoglie nuovamente la Fiamma Olimpica, simbolo di unità e passione sportiva. Dopo vent’anni, l’atmosfera dei Giochi torna a vivere in città con il percorso della Fiamma di Milano Cortina 2026, che attraversa 11 chilometri tra i principali luoghi simbolo. La manifestazione si concluderà con una festa in piazza Castello, segnando un momento di condivisione e entusiasmo per l’appuntamento olimpico.
La Fiamma di Milano Cortina 2026 attraversa la città: 11 chilometri tra i luoghi simbolo e grande festa finale in piazza Castello. A vent’anni da Torino 2006, il capoluogo piemontese torna a respirare l’atmosfera dei Giochi Olimpici Invernali con l’arrivo della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, in vista dell’evento in programma dal 6 al . 🔗 Leggi su Sportface.it
