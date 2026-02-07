Questa sera Milano ha acceso i riflettori sulle Olimpiadi Invernali 2026. La cerimonia di apertura si è conclusa con la tradizionale accensione del braciere, un momento simbolico che segna l’inizio ufficiale dei giochi. Tra gli ultimi tedofori, spiccano Tomba, Compagnoni e Goggia, tre campioni italiani che hanno portato avanti il testimone con entusiasmo e passione. La piazza era piena di spettatori emozionati, pronti a vivere questa grande festa dello sport.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si sono ufficialmente aperte, la Cerimonia d’Apertura che ci ha tenuto compagnia questa sera si è conclusa con la consueta accensione del braciere. Anzi, dei bracieri: per la prima volta nella storia dei Giochi, infatti, saranno ben due i fuochi che rimarranno accessi per l’intera durata dell’evento, che si concluderà domenica 22 febbraio. Uno presso l’Arco della Pace a Milano, l’altro nella piazza di Cortina d’Ampezzo. I primi a portare la fiamma sono stati due grandi ex calciatori, che hanno fatto la storia allo Stadio San Siro con le maglie di Milan e Inter, ovvero Beppe Bergomi e Franco Baresi, che hanno sfilato mentre Andrea Bocelli intonava il Nessun Dorma. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tomba, Compagnoni e Goggia: gli ultimi tedofori, un tris di stelle per accendere i bracieri di Milano Cortina 2026

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Arrivano le prime indiscrezioni sugli ultimi tedofori delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Alberto Tomba-Deborah Compagnoni a Milano, Sofia Goggia e Gustavo Thoeni a Cortina: le indiscrezioni sugli ultimi tedofori; Olimpiadi, Deborah Compagnoni: Occasione speciale per le Dolomiti. Federica Brignone straordinaria. Sofia Goggia è da podio; Milano Cortina, 'rebus' ultimo tedoforo. Da Tomba e Compagnoni a Goggia, chi accende i due bracieri alle Olimpiadi; Chi sarà l’ultimo tedoforo? In pole Deborah Compagnoni.

Milano Cortina, ‘rebus’ ultimo tedoforo. Da Tomba e Compagnoni a Goggia, chi accenderà i due bracieri alle Olimpiadi(Adnkronos) - A poche ore dal via di Milano Cortina 2026, l’attesa è tutta per la cerimonia di apertura. Lo show inaugurale, ‘diffuso’ (come questa particolare edizione delle Olimpiadi) su più territo ... msn.com

Milano Cortina, chi saranno gli ultimi tedofori? Da Tomba a Compagnoni, il totonomiVia alla cerimonia d'apertura di Milano Cortina 2026. Lo show inaugurale, ‘diffuso’ (come questa particolare edizione delle Olimpiadi) su più territori. Da Milano a ... ilmessaggero.it

È iniziata la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. In un San Siro interamente sold out, l’evento si è aperto con un tributo alla bellezza italiana e allo scultore Antonio Canova, seguito dalla performance di Matilda De Angelis, direttrice d' facebook

RT @Quirinale: Insieme verso i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 x.com/Quirinale/stat… x.com