Tomb Raider spuntano in rete delle foto ed un video della serie TV con Sophie Turner

Su internet sono apparse le prime foto e un video della nuova serie TV di Tomb Raider con Sophie Turner. Le immagini mostrano l’attrice nei panni di Lara Croft, dando un’idea di come sarà la trasposizione sulla scena. La diffusione sui social ha già acceso i commenti dei fan, curiosi di vedere come sarà questa avventura.

Sui social network hanno iniziato a circolare le prime immagini e un breve video della serie TV di Tomb Raider, offrendo un primo sguardo concreto a Sophie Turner nei panni di Lara Croft. Le riprese, apparentemente catturate sul set, rappresentano il debutto visivo dello show prodotto da Amazon e segnano un passo importante verso l'arrivo della nuova incarnazione televisiva dell'iconica avventuriera su Prime Video. Si tratta del primo materiale non ufficiale emerso dalla produzione. Nel filmato diffuso online, Sophie Turner appare mentre attraversa una foresta indossando un'uniforme tattica, con i capelli legati nella classica treccia che richiama l'immaginario storico del personaggio.

