Amazon Prime Video ha pubblicato la prima immagine ufficiale di Sophie Turner nel ruolo di Lara Croft, l’iconica archeologa e avventuriera protagonista dei videogiochi. Questa foto offre uno sguardo sulla possibile interpretazione dell’attrice, aprendo una nuova fase della serie. La scelta di Turner suggerisce un’attenzione particolare alla caratterizzazione del personaggio, rinnovando l’interesse per questa famosa figura dell’avventura e dell’esplorazione.

Amazon Prime Video ha svelato la prima immagine ufficiale di Sophie Turner nei panni di Lara Croft, archeologa e avventuriera nonché icona dei videogame. La 29enne attrice britannica, celebre per aver interpretato Lady Sansa Stark nelle otto stagioni de Il Trono di Spade, sarà protagonista della nuova serie Tomb Raider sceneggiata da Phoebe Waller-Bridge (attrice vista in Indiana Jones e il quadrante del destino ). Ancora ignota l’ambientazione e la trama degli episodi, che saranno tuttavia legati alla saga videoludica avviata nel 1996 con il primo storico capitolo che ha reso il personaggio un simbolo non solo del genere action ma dell’intero gaming. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Tomb Raider, Sophie Turner è Lara Croft nella prima foto della serie

