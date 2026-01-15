Tomb Raider iniziate le riprese della serie Prime Video con Sophie Turner

Le riprese della serie TV Tomb Raider, con Sophie Turner nei panni di Lara Croft, sono ufficialmente iniziate. Gli Amazon MGM Studios hanno condiviso la prima immagine ufficiale, segnando l’avvio delle riprese di questa produzione per Prime Video. La serie si propone di offrire una nuova interpretazione del celebre personaggio, confermando l’interesse crescente verso adattamenti televisivi di franchise videoludici.

Gli Amazon MGM Studios hanno svelato l’inizio delle riprese della serie tv live action Tomb Raider pubblicando la prima immagine di Sophie Turner nei panni di Lara Croft nella nuova serie di Prime Video. La serie, intitolata proprio Tomb Raider, è tratta dall'iconica serie di videogiochi che segue le avventure della famosa archeologa Lara Croft, già interpretata al cinema da Angelina Jolie (due film tra 2001 e 2003) e Alicia Vikander (un film nel 2018), oltre a Hayley Atwell che le ha prestato la voce originale nelle due stagioni della serie animata di Netflix. Ecco dunque le prime anticipazioni sul cast di Tomb Raider, che include un altro nome leggendario nel cinema d'azione con protagoniste al femminile. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Tomb Raider: Sigourney Weaver nel cast della serie con Sophie Turner?

Leggi anche: Tomb Raider, Amazon ha svelato il cast della serie TV con protagonista Sophie Turner

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tomb Raider su Prime Video: svelato il cast completo; Tomb Raider, ecco il cast al completo! Tutti i ruoli della serie Prime Video; Tomb Raider rinasce su Prime Video: Sophie Turner è la nuova Lara Croft, Sigourney Weaver entra nel mito e il 2026 segna l’inizio di una nuova era; Tomb Raider, svelato il cast completo: C'è anche Bill Paterson e confermati Jason Isaacs e Sigourney Weaver.

Tomb Raider, Sophie Turner è Lara Croft nella prima foto della serie - Amazon Prime Video ha pubblicato la prima foto di Sophie Turner nei panni di Lara Croft in vista della serie tv Tomb Raider. msn.com