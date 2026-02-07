Todd Howard sa che che c’è molta attesa per Fallout 5 ma assicura che non hanno mai smesso di sviluppare Fallout

Todd Howard, il direttore di Bethesda, ha confermato che il team non ha mai smesso di lavorare su Fallout. Nonostante le lunghe attese e il silenzio, l’azienda sta continuando a sviluppare il nuovo capitolo della serie, anche se ancora non ci sono date ufficiali. Howard ha detto che il progetto resta una priorità, anche se preferisce non sbilanciarsi sui tempi di uscita. I fan aspettano con ansia, ma la casa di sviluppo preferisce mantenere il riserbo.

Todd Howard, capo di Bethesda, è tornato a parlare del futuro di Fallout ammettendo apertamente di percepire l’ansia dei fan per il silenzio su Fallout 5. Un’attesa resa ancora più evidente dal successo delle due stagioni della serie TV su Prime Video, che ha riportato il franchise al centro dell’attenzione. Howard conferma che i lavori sono in corso e che nuove informazioni arriveranno, ma lascia intendere che non sarà a breve. Il messaggio chiave è chiaro: Fallout non è stato messo da parte, anche se il prossimo capitolo principale richiederà ancora tempo. La strategia resta quella di aspettare il momento giusto per comunicare. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Todd Howard ha dichiarato che Fallout rappresenta il franchise più importante e attivo per Bethesda, grazie anche al crescente successo della serie TV su Amazon Prime Video, prossima alla seconda stagione.

