Fallout è il franchise a cui Bethesda sta lavorando di più in questo momento rivela Todd Howard

Todd Howard ha spiegato che Fallout è il franchise più attivo in casa Bethesda, una priorità assoluta alimentata dall’enorme successo dello show Amazon Prime Video, in arrivo con la seconda stagione. Pur negando che la serie TV abbia cambiato la roadmap dei giochi, Howard chiarisce che rientrava già nella strategia di lungo periodo per il franchise. Lo show, secondo lui, è semplicemente un’altra lente attraverso cui osservare un universo narrativo che continua a espandersi. Nel frattempo, le conseguenze dell’attenzione mediatica sono tangibili: Fallout 4 è tornato a numeri da record e Fallout 76, aggiornato costantemente da sette anni, è diventato il punto di massima attività grazie al coinvolgimento della community. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Fallout è il franchise a cui Bethesda sta lavorando di più in questo momento, rivela Todd Howard

Fallout 5 e Fallout 3 Remastered in arrivo? Sono in sviluppo vari giochi, di cui uno “molto atteso”, per un report - Il franchise di Fallout è tornato prepotentemente sotto i riflettori grazie al successo della serie TV targata Microsoft ed Amazon Prime Video, ma ora potrebbero esserci buone notizie anche per i ... Segnala game-experience.it