Una donna di 25 anni è stata arrestata dopo aver rapinato un punto Sisal ad Imola. Prima ha sottratto dei soldi, poi ha preso a pugni un dipendente per evitare che le togliesse i soldi indietro. La polizia è intervenuta subito e l’ha fermata.

Imola, 7 febbraio 2026 – Prima il furto. Poi la violenza per tenersi il malloppo che era riuscita a sottrarre alla Sisal Matchpoint di via Andrea Costa. Insomma, per un pugno da 50 euro, richiamando la celebre opera cinematografica di Sergio Leone. Così, una 25enne italiana di Bologna, già gravata da precedenti, è stata arrestata della Polizia del commissariato di Imola per rapina impropria. La cronaca dell’aggressione. Mercoledì nel tardo pomeriggio gli agenti sono stati costretti a intervenire a seguito di una segnalazione pervenuta alla sala operativa della Questura di Bologna, che inviava immediatamente una volante al centro scommesse Sisal in via Andrea Costa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tira un pugno per 50 euro, rapina impropria in un punto Sisal: arrestata una 25enne

Approfondimenti su Imola Rapina

Una donna di 36 anni è stata arrestata con l’accusa di aver utilizzato un’auto usata in una rapina e di aver sottratto un Rolex del valore di 15.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Imola Rapina

Argomenti discussi: Roma, colpisce con un pugno una madre in bici con il figlio: volto fratturato. Video choc. Il 22enne è già libero; Tira un pugno per 50 euro, rapina impropria in un punto Sisal: arrestata una 25enne; San Lorenzo, uomo incappucciato tira un pugno in faccia a una mamma con il bimbo in bicicletta; Donna presa a pugni a Roma in zona San Lorenzo, era in bici col figlio: Aggressore rilasciato, attenzione.

Pugno a volontario della Misericordia: nuova aggressione nel FiorentinoUbriaco, ha tirato un pugno al volontario della Misericordia che lo stava soccorrendo. I fatti sono avvenuti in un appartamento a Sesto Fiorentino, dove ... gonews.it

Un tifoso tira un pugno a Van der Poel: nonostante tutto l’olandese domina anche nell’X2O TrofeePer Mathieu Van der Poel ennesimo rischio di caduta procurato per colpa di uno spettatore: durante l’X2O, l’olandese ha dovuto schivare un pugno, sbandando sullo sterrato, il tutto ripreso in diretta ... fanpage.it

Entra in #casa e trova un #ladro, che gli tira un #pugno in faccia per scappare x.com

Roma. Colpisce con un pugno violento una mamma in bici con il proprio figlio Volto fratturato In zona lo conoscono tutti: è il terrore di San Lorenzo ormai. Gira come nulla fosse e all'improvviso tira pugni e schiaffi: bersaglio, soprattutto le mamme con i figli picc facebook