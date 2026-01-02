La truffa dell’auto usata per una rapina e il furto reale di un Rolex da 15mila euro | arrestata 36enne
Una donna di 36 anni è stata arrestata con l’accusa di aver utilizzato un’auto usata in una rapina e di aver sottratto un Rolex del valore di 15.000 euro. La vicenda si è sviluppata attraverso una serie di truffe, tra cui un contatto telefonico con una persona che si è spacciata per un ufficiale delle forze dell’ordine, coinvolgendo la moglie in operazioni di raccolta di gioielli.
“Suo marito è in caserma perché con la sua auto è stata commessa una rapina in gioielleria”, si sente dire la moglie che viene contattata da un sedicente maresciallo delle forze dell’ordine alla quale chiede di raggruppare tutti i gioielli che ha in casa perché passerà un perito per verificare. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: "La vostra auto è stata usata per una rapina", e si fanno consegnare quasi 2mila euro: arrestata una coppia di truffatori
Leggi anche: "L'auto di sua figlia usata per la rapina all'Esp": così finto carabiniere truffa e deruba anziana
Finto carabiniere, anziana evita la truffa per un soffio: «Hanno fatto una rapina con un'auto con la vostra targa, tiri fuori tutti i gioielli» - Con accento meridionale e tono perentorio mette in guardia l’83enne che risponde al ... ilgazzettino.it
Sesto San Giovanni, la truffa all'anziana si trasforma in rapina: il finto investigatore aggredisce la nonna, lei urla e lo fa arrestare - Non il solito falso incidente stradale con il familiare coinvolto, ma una telefonata che avvertiva una coppia di settantenni che la loro ... milano.corriere.it
Finto carabiniere, anziana evita la truffa per un soffio: «Hanno fatto una rapina con un'auto con la vostra targa, tiri fuori tutti i gioielli» - A Cordenons ieri sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, allertata dalla nuora della vittima. ilgazzettino.it
Telesveva. . I CARABINIERI FERMANO TRE UOMINI AD ANDRIA RITENUTI RESPONSABILI DI DIVERSI EPISODI DI TRUFFA AI DANNI DI AGENZIE DI NOLEGGIO AUTO. LE IMMAGINI DEL FERMO - MATTINATA DI PAURA A CANOSA E SAN FERDINAND - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.