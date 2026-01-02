La truffa dell’auto usata per una rapina e il furto reale di un Rolex da 15mila euro | arrestata 36enne

Una donna di 36 anni è stata arrestata con l’accusa di aver utilizzato un’auto usata in una rapina e di aver sottratto un Rolex del valore di 15.000 euro. La vicenda si è sviluppata attraverso una serie di truffe, tra cui un contatto telefonico con una persona che si è spacciata per un ufficiale delle forze dell’ordine, coinvolgendo la moglie in operazioni di raccolta di gioielli.

