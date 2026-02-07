L’attore americano Timothy Busfield, 68 anni, è stato arrestato in New Mexico con l’accusa di aver molestato un ragazzo di 13 anni. Secondo i pubblici ministeri, avrebbe toccato e usato forza sulle parti intime del minore. Busfield si dichiara innocente e afferma di non aver mai commesso alcun reato. La vicenda sta scuotendo il mondo dello spettacolo e ora si attende il processo.

L’attore 68enne Timothy Busfield, è stato incriminato nel New Mexico per “quattro capi d’accusa di violenza sessuale su minore”, affermano i pubblici ministeri. Le accuse contro di lui derivano dalle accuse presentate da attori bambini con cui ha lavorato sul set del New Mexico della serie Fox “The Cleaning Lady”, da lui diretta e prodotta. L’atto di accusa del gran giurì, desecretato venerdì, contiene accuse statali che sostituiscono le precedenti accuse annunciate dal pubblico ministero della contea il mese scorso. L’attore di “West Wing” e “L’uomo dei sogni” ha negato le accuse e si è consegnato alle autorità statali il mese scorso quando è stato emesso un mandato di arresto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Timothy Busfield incriminato per violenza sessuale su minore. L’accusa: “Ha toccato e usato forza sulle parti intime di un 13enne”. L’attore si dichiara innocente

Approfondimenti su Timothy Busfield

Timothy Busfield, attore noto per ruoli in serie come West Wing e Law & Order, è stato nuovamente coinvolto in un caso di accuse di abusi sessuali.

L’attore e regista statunitense Timothy Busfield, noto per il suo ruolo in produzioni televisive e vincitore di un Emmy, è attualmente coinvolto in un procedimento giudiziario.

Ultime notizie su Timothy Busfield

