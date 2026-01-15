L' attore Timothy Busfield in prigione È accusato di abuso su minori

L’attore e regista statunitense Timothy Busfield, noto per il suo ruolo in produzioni televisive e vincitore di un Emmy, è attualmente coinvolto in un procedimento giudiziario. È stato accusato di abuso su minori, una vicenda che ha attirato l’attenzione dei media e sollevato interrogativi sulla sua condotta. La vicenda è in fase di sviluppo e si attendono aggiornamenti ufficiali sulle indagini in corso.

L'attore e regista statunitense Timothy Busfield, volto noto della televisione americana e vincitore di un Emmy Award, si trova al centro di un grave caso giudiziario che ha scosso Hollywood. Il 68enne è stato trattenuto in custodia senza possibilità di cauzione dopo la sua prima comparizione davanti a un giudice del New Mexico, dove deve rispondere di accuse di abusi sessuali su minori. La prima udienza. Busfield si è consegnato volontariamente alle autorità di Albuquerque il 13 gennaio, a seguito di un mandato di arresto emesso nei suoi confronti dalla polizia locale. Il giorno successivo è comparso per la prima volta in tribunale collegato da remoto dal carcere, indossando una tuta arancione e restando in silenzio mentre il suo avvocato parlava per lui.

