Timothy Busfield nuova accusa di abusi sessuali per l' attore dopo l' arresto

Timothy Busfield, attore noto per ruoli in serie come West Wing e Law & Order, è stato nuovamente coinvolto in un caso di accuse di abusi sessuali. Secondo un professionista della psicologia, l’attore avrebbe commesso violenze sulla figlia. La notizia si aggiunge a un contesto di accuse legali e denuncia pubblica, sollevando interrogativi sulla sua condotta e sulla gestione delle accuse in ambito giudiziario.

L'interprete di serie tv come West Wing - Tutti gli uomini del presidente e Law & Order, è stato accusato da uno psicologo di violenze sulla figlia. Timothy Busfield dovrà affrontare un'altra accusa di abusi sessuali nei suoi confronti, poche ore dopo il suo arresto per presunte molestie su minori. In base ad una mozione preliminare diffusa dal magazine People, la star di West Wing è stato nuovamente accusato. L'attore e regista è attualmente in carcere in seguito alle denunce di due attori minorenni che avrebbero subito dei contatti fisici da Busfield sul set della serie The Cleaning Lady, nella quale ha lavorato come regista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

