TikTok crea dipendenza e danneggia la salute Il messaggio Ue poco gradito agli Usa

TikTok continua a creare dipendenza tra i giovani e a preoccupare le autorità sanitarie. Recentemente, l’Unione Europea ha deciso di mettere in atto sanzioni più dure contro la piattaforma, senza paura di scontrarsi con gli Stati Uniti. La risposta della Commissione è ferma: non si farà indietro e farà rispettare le leggi, anche se questo significa affrontare una potenziale guerra commerciale. L’ultima sanzione, infatti, è stata inflitta a X lo scorso dicembre.

" Non ci tiriamo indietro davanti a nulla. Facciamo rispettare la nostra legislazione. La prima sanzione è stata inflitta a X nel dicembre dello scorso anno. Non esiteremo ad agire nei confronti delle piattaforme americane, se necessario". Se non fosse già abbastanza chiaro, ci pensa il portavoce della Commissione europea Thomas Regnier a spiegare le intenzioni dell'Unione europea. Nonostante le avvertenze che arrivano dagli Stati Uniti, che chiedono meno burocrazia per le proprie aziende, Bruxelles tira dritto. TikTok, dicono dall'esecutivo, crea dipendenza e mina la salute mentale degli utenti.

