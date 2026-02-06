La Ue contro TikTok | Il design crea dipendenza La replica del social | Falso e senza fondamento

Bruxelles si prepara a affrontare TikTok. La Commissione europea ha aperto un’indagine dopo aver rilevato che il design del social può creare dipendenza. TikTok ha risposto sostenendo che le accuse sono infondate e prive di fondamento. La questione rischia di aprire una disputa tra le istituzioni e il colosso cinese, che continua a essere sotto osservazione.

Bruxelles, 6 febbraio 2026 - L'Europa contro TikTok. In base a un'indagine approfondita aperta il 19 febbraio 2024, la Commissione europea ha contestato in via preliminare la violazione da parte del social della legge sui servizi digitali (Dsa) in relazione al suo design che crea dipendenza. Ciò include funzionalità quali lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica dei contenuti, il sistema di notifiche push e il meccanismo di raccomandazione altamente personalizzato. Se confermate, le violazioni potrebbero portare a sanzioni fino a un massimo del 6% del fatturato annuo. Secondo l'indagine, che ha incluso analisi di documenti interni e ricerche scientifiche, la popolare app di video sharing non ha valutato adeguatamente i danni al benessere fisico e mentale degli utenti, con particolare riferimento a minori e adulti vulnerabili.

