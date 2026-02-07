Thor e Tempesta | il curioso team-up voluto da Chris Hemsworth con Halle Berry

La scena di Hollywood si anima con una novità che farà discutere i fan. Chris Hemsworth e Halle Berry si sono ritrovati sul set, ma non per un film qualsiasi. I Marvel Studios stanno preparando il grande evento di Avengers: Doomsday e, tra le tante voci, si parla di un team-up tra Thor e Tempesta, due personaggi molto diversi ma pronti a condividere le scene. I dettagli sono ancora pochi, ma le riprese sembrano essere già in pieno svolgimento e l’attesa cresce. Per ora, resta solo da aspettare e scoprire come questa collaborazione si inserirà nel nuovo capitolo

I Marvel studios stanno mettendo insieme un cast impressionante di personaggi per il prossimo Avengers: Doomsday, che al momento include il ritorno dei personaggi degli X-Men dell’era Fox e dei beniamini degli Avengers come Steve Rogers. Ci saranno sicuramente anche altri personaggi amati dai fan di cui non siamo a conoscenza, ma una persona che sembra non tornare per Doomsday è Halle Berry nei panni di Tempesta ( Storm ). Il fatto è che Chris Hemsworth nutre ancora la speranza che Thor e Tempesta possano collaborare in Avengers: Secret Wars. Berry e Hemsworth stanno attualmente promuovendo il loro nuovo thriller, Crime 101, e durante un’intervista con CinemaBlend, a Hemsworth è stato chiesto se Thor vedrebbe Storm come una minaccia in un potenziale crossover, ma non è affatto così. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Thor e Tempesta: il curioso team-up voluto da Chris Hemsworth con Halle Berry Approfondimenti su Thor Tempesta Avengers: Doomsday | Chris Hemsworth torna come Thor con la figlia Love nel leak del secondo teaser Il secondo teaser di Avengers: Doomsday, in uscita il 18 dicembre 2026, offre un’anteprima più intensa e riflessiva di Thor, interpretato da Chris Hemsworth, che torna con la figlia Love. Avengers Doomsday, Chris Hemsworth commenta il teaser: "Thor era diventato ridicolo" Il primo teaser di Avengers: Doomsday mostra un Thor in versione diversa rispetto a Love and Thunder, suscitando riflessioni su evoluzione, responsabilità e sfide creative. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Thor 5 (2026) – First Trailer | Chris Hemsworth, Christian Bale | Concept Trailer Ultime notizie su Thor Tempesta Argomenti discussi: Avengers: Secret Wars, Chris Hemsworth vorrebbe un crossover tra Thor e Tempesta: 'Sono spiriti affini'; A quanto pare, un famoso X-Men non sarà in Avengers: Doomsday; Avengers: Doomsday, potrebbero essere trapelati spoiler clamorosi sugli X-Men; Avengers: Secret Wars, Chris Hemsworth vorrebbe un crossover tra Thor e Tempesta: 'Sono spiriti affini'. Avengers Secret Wars, Hemsworth rivela il suo team up dei sogni: Thor e Tempesta insiemeChris Hemsworth vuole Halle Berry come Tempesta in Avengers Secret Wars. L'attore conferma: Mi assicurerò che sia nel prossimo film. Tutti i dettagli sul cast MCU. msn.com Thor, Taika Waititi e la svolta comica del personaggio: L'ho fatto per il bene del franchiseLe avventure di Thor nel Marvel Cinematic Universe erano iniziate in maniera shakespeariana, con i primi due film, ma con l'entrata in scena di Taika Waititi alla regia, i successivi due capitoli eran ... msn.com Mark Ruffalo ha confermato che Chris Hemsworth tornerà come Thor anche in Avengers: Secret Wars facebook Nel 2022 #ChrisHemsworth ha comunicato di avere una predisposizione genetica all' #Alzheimer, confermata dalla condizione di suo nonno e ora di suo padre, al quale ha dedicato un documentario. Non ne soffre di certo al momento, ma gli ha cambiato la p x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.