THE VOICE KIDS | ANTONELLA CLERICI PROCLAMA I FINALISTI DEL TALENT DI RAI1

La semifinale di “The Voice Kids” si è conclusa con Antonella Clerici che ha annunciato i finalisti del talent di Rai1. Le giovani voci si sono sfidate sul palco e ora sanno chi avrà la possibilità di arrivare in finale. La serata è stata emozionante, e i ragazzi hanno dimostrato talento e determinazione. I pronostici sono aperti, e il pubblico aspetta con ansia la finalissima.

Tempo di semifinale per "The Voice Kids", la versione junior del talent show che premia le più belle voci giovani del Paese, in onda sabato 7 febbraio alle 21.30 su Rai1. Al timone la sempre splendida, materna e solare Antonella Clerici. In giuria ritroviamo il quartetto formato da Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Dopo le puntate di " Blind Auditions ", le tradizionali audizioni al buio distintive del programma, ogni coach ha formato la propria squadra composta da nove giovani cantanti, più uno per squadra già ammesso alla Finale grazie al " Super Pass ". Durante la semifinale, i nove ragazzi di ciascun team si sfideranno divisi in tre terzine, e per ogni terzina i coach dovranno selezionare solo un concorrente da portare alla Finale.

