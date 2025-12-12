THE VOICE SENIOR | ANTONELLA CLERICI PROCLAMA I FINALISTI DEL TALENT OVER 60

Terminate le “Blind Auditions”, è tempo di affrontare il “Knock Out”, la Semifinale di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici in onda venerdì 12 dicembre alle 21.30 su Rai1. La popolare conduttrice è ancora una volta affiancata dalla giuria di coach composta da Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Nella scorsa puntata, i coach hanno già dovuto “tagliare” i componenti dei rispettivi team e si presentano all’appuntamento della Semifinale con sei cantanti ciascuno. Durante questa puntata ciascun concorrente avrà l’ultima possibilità di esibirsi e di convincere il proprio giudice a far parte del team di tre cantanti che si esibirà nella “Finale”. Bubinoblog

The Voice Senior, le anticipazioni della puntata di venerdì 12 dicembre - Oggi, venerdì 12 dicembre, in prima serata su Rai1, in onda la quinta puntata della sesta stagione per il talent show condotto da Antonella Clerici. comingsoon.it

The Voice Senior, quando è la finale: data e anticipazioni della semifinale. Squadre e concorrenti al Knock Out - Questa sera, venerdì 12 dicembre 2025, su Rai 1 va in onda la semifinale del talent ... msn.com

E dopo le Blind Auditions è tempo di affrontare il Knock Out per gli artisti rimasti in gara. A #TheVoiceSenior si canta per la semifinale questa sera alle 21.30 su Rai 1. #RadiocorriereTv https://bit.ly/3It6vL9 - facebook.com facebook

Ascolti tv: Voice senior stravince, Io sono Farah battuta (e non tiene i numeri di Tradimento). E Quarto grado... ift.tt/vP58nOb x.com