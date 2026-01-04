Il programma Prima e Seconda categoria | tutte le sfide

Oggi alle 14:30 riprende il campionato di Prima e Seconda Categoria con l'inizio della 15ª giornata. Tutte le squadre partecipanti sono pronte a disputare le sfide previste, segnando un momento importante nel torneo. Il programma comprende incontri di entrambe le categorie, offrendo un’occasione per seguire lo sviluppo della stagione e le prestazioni delle squadre coinvolte.

Pausa finita anche per le società di Prima e Seconda Categoria: oggi alle 14,30 via alla 15ª giornata di campionato. Il programma dell'ultimo turno dell'andata si preannuncia interessante, partendo dal girone B di Prima Categoria: al Faggi, la Pietà, quarta da neopromossa, punta a rimanere in zona playoff battendo lo Staffoli. A Casale il CF in cerca di punti-salvezza affronterà il Viaccia. Al Galleni, il Prato Nord riceve l'Atletico Spedalino, consapevole che vincere significherebbe superare proprio i rivali aglianesi in classifica. Anche il Maliseti Seano dovrà sfruttare il fattore- campo contro la Montagna Pistoiese, ma per provare a tirarsi fuori dalle sabbie mobili.

