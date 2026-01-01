Cade da 8 metri durante i festeggiamenti | trasportato in elisoccorso da Montone a Terni

Durante i festeggiamenti di fine anno, si è verificato un incidente in cui una persona è caduta da circa 8 metri, venendo trasportata in elicottero da Montone a Terni. L’incidente si aggiunge a casi di intossicazione da alcol e lesioni da petardi registrati durante le celebrazioni. In generale, il numero di accessi al Pronto Soccorso legati ai festeggiamenti del 31 dicembre è stato contenuto, con nessun ingresso all’ospedale di Castiglione del Lago

Intossicazione da alcol, lesioni da petardi e una caduta. Per quanto riguarda il numero di accessi al Pronto soccorso connessi ai festeggiamenti del 31 dicembre registra un numero positivo con nessun ingresso all'ospedale di Castiglione del Lago.Tre sono, invece, quelli che ci sono stati a Città.

