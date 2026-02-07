Termoli | la Giornata Mondiale del Malato tra preghiera compassione e cura del dolore | focus sull’amore per il prossimo

Da ameve.eu 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Diocesi di Termoli-Larino si prepara a celebrare la XXXIV Giornata Mondiale del Malato. Domani, nel centro della città, si susseguiranno funzioni religiose, momenti di preghiera e incontri dedicati alle persone che soffrono. L’obiettivo è mettere in luce l’importanza di ascoltare, aiutare e prendersi cura di chi vive momenti di dolore. La giornata si concentra sul messaggio del Samaritano, invitando tutti a mostrare compassione e amore concreto verso il prossimo.

La Diocesi di Termoli-Larino si prepara a celebrare la XXXIV Giornata Mondiale del Malato, un appuntamento che quest’anno si carica di un significato particolarmente profondo, incentrato sulla “compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell’altro”. La ricorrenza, che la Chiesa Cattolica promuove ogni 11 febbraio, diviene a Termoli un momento di condivisione e preghiera, rivolto non solo ai malati e ai loro familiari, ma anche a tutti coloro che quotidianamente si dedicano alla cura e all’assistenza. Due le principali celebrazioni previste, pensate per accogliere e sostenere chi vive la fragilità della malattia, offrendo un messaggio di speranza e di conforto in un contesto spesso segnato dalla sofferenza.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Termoli Giornata

Giornata malato, Papa Leone: l’amore non è passivo, si prende cura dell’altro

In occasione della Giornata mondiale del malato, Papa Leone invita a riflettere sull’amore attivo e compassionevole, come esempio la parabola del Samaritano.

Accanto a chi soffre: la Diocesi celebra la Giornata mondiale del malato

Mercoledì 11 febbraio, in occasione della memoria della Beata Vergine di Lourdes, si è tenuta la 34esima Giornata mondiale del malato.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Termoli Giornata

Argomenti discussi: Termoli s'interroga sull'etica e la responsabilità nella comunicazione; A Termoli il dialogo tra Ceam, Ucsi Molise e OdG Molise sulla comunicazione che mette al centro la persona; La giornata mondiale del malato a Guglionesi; Termoli riflette sulla comunicazione: Custodire voci e volti umani.

Vescovi Abruzzo-Molise: Incontro con il vaticanista Cernuzio in preparazione alla Giornata per le Comunicazioni SocialiSabato scorso, 31 gennaio, nell’ex Cinema Sant’Antonio di Termoli, si è tenuto l’incontro Custodire voci e volti umani, promosso dall’Ufficio Regionale per le Comunicazioni Sociali dalla Conferenza ... agensir.it

Diocesi: Cdal Termoli-Larino, due incontri per approfondire il Messaggio del Papa per la 59ª Giornata mondiale della paceAnche nel 2026 la Consulta diocesana per le Aggregazioni laicali della diocesi di Termoli-Larino ha voluto dedicare il mese di gennaio ad un’ampia riflessione sul tema della pace avendo come filo ... agensir.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.