Termoli | la Giornata Mondiale del Malato tra preghiera compassione e cura del dolore | focus sull’amore per il prossimo

La Diocesi di Termoli-Larino si prepara a celebrare la XXXIV Giornata Mondiale del Malato. Domani, nel centro della città, si susseguiranno funzioni religiose, momenti di preghiera e incontri dedicati alle persone che soffrono. L’obiettivo è mettere in luce l’importanza di ascoltare, aiutare e prendersi cura di chi vive momenti di dolore. La giornata si concentra sul messaggio del Samaritano, invitando tutti a mostrare compassione e amore concreto verso il prossimo.

La Diocesi di Termoli-Larino si prepara a celebrare la XXXIV Giornata Mondiale del Malato, un appuntamento che quest’anno si carica di un significato particolarmente profondo, incentrato sulla “compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell’altro”. La ricorrenza, che la Chiesa Cattolica promuove ogni 11 febbraio, diviene a Termoli un momento di condivisione e preghiera, rivolto non solo ai malati e ai loro familiari, ma anche a tutti coloro che quotidianamente si dedicano alla cura e all’assistenza. Due le principali celebrazioni previste, pensate per accogliere e sostenere chi vive la fragilità della malattia, offrendo un messaggio di speranza e di conforto in un contesto spesso segnato dalla sofferenza.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Termoli Giornata Giornata malato, Papa Leone: l’amore non è passivo, si prende cura dell’altro In occasione della Giornata mondiale del malato, Papa Leone invita a riflettere sull’amore attivo e compassionevole, come esempio la parabola del Samaritano. Accanto a chi soffre: la Diocesi celebra la Giornata mondiale del malato Mercoledì 11 febbraio, in occasione della memoria della Beata Vergine di Lourdes, si è tenuta la 34esima Giornata mondiale del malato. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Termoli Giornata Argomenti discussi: Termoli s'interroga sull'etica e la responsabilità nella comunicazione; A Termoli il dialogo tra Ceam, Ucsi Molise e OdG Molise sulla comunicazione che mette al centro la persona; La giornata mondiale del malato a Guglionesi; Termoli riflette sulla comunicazione: Custodire voci e volti umani. Vescovi Abruzzo-Molise: Incontro con il vaticanista Cernuzio in preparazione alla Giornata per le Comunicazioni SocialiSabato scorso, 31 gennaio, nell’ex Cinema Sant’Antonio di Termoli, si è tenuto l’incontro Custodire voci e volti umani, promosso dall’Ufficio Regionale per le Comunicazioni Sociali dalla Conferenza ... agensir.it Diocesi: Cdal Termoli-Larino, due incontri per approfondire il Messaggio del Papa per la 59ª Giornata mondiale della paceAnche nel 2026 la Consulta diocesana per le Aggregazioni laicali della diocesi di Termoli-Larino ha voluto dedicare il mese di gennaio ad un’ampia riflessione sul tema della pace avendo come filo ... agensir.it Nella serata di ieri, per la Giornata Mondiale del Malato, il cardinale Don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, ha visitato i reparti di Emergenza-Urgenza e di Cardiologia del CTO (Azienda Ospedaliera dei Colli) diretti, rispettivamente, dal dottor Mario Gu facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.