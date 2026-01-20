Giornata malato Papa Leone | l’amore non è passivo si prende cura dell’altro

In occasione della Giornata mondiale del malato, Papa Leone invita a riflettere sull’amore attivo e compassionevole, come esempio la parabola del Samaritano. Il messaggio sottolinea l’importanza di prendersi cura degli altri con attenzione e senso di responsabilità, evidenziando che l’amore non è passivo ma si manifesta nel sostegno concreto a chi soffre.

La compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell’altro. È questo il tema del messaggio di Papa Leone per la Giornata mondiale del malato, presentato questa mattina nella Sala stampa della Santa Sede. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Giornata malato, Papa Leone: l’amore non è passivo, si prende cura dell’altro Giornata del malato, Papa Leone ricorda la parabola del “Buon Samaritano” contro l’indifferenzaIn occasione della Giornata del Malato, Papa Leone sottolinea l'importanza della solidarietà e dell'attenzione fraterna, richiamando la parabola del Buon Samaritano. Leggi anche: Udienza Generale 12 novembre 2025, Papa Leone XIV: il comandamento dell’amore come sfida per l’umanità contemporanea Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Giornata malato, Papa Leone: l'amore non è passivo, si prende cura dell'altro Argomenti discussi: Giornata Mondiale del Malato, gli appuntamenti in Diocesi; Il Papa: nella Chiesa il problema non sono i numeri, ma il sentirsi Chiesa; Strage Svizzera, Papa Leone ricorda vittime Crans Montana; Missaglia ricorda i malati: il 10/2 un incontro a Lomaniga. VATICAN NEWS * GIORNATA DEL MALATO: PAPA LEONE XIV, «L’AMORE NON È PASSIVO, SI PRENDE CURA DELL’ALTRO»Giornata del malato, Leone XIV: l'amore non è passivo, si prende cura dell'altro. Nel suo messaggio per la 34.ma edizione della ricorrenza che si celebrerà a ... agenziagiornalisticaopinione.it Messaggio del Papa per la Giornata Mondiale del Malato 2026. L’amore non è passivo, va incontro all’altroLa compassione del samaritano: amare portando il dolore dell’altro, è questo il tema per la XXXIV Giornata Mondiale del Malato 2026 firmato da Papa Leone XIV. La XXXIV Giornata Mondiale del Malato ... acistampa.com #Tg2000 - #GiornataMalato, #PapaLeone: l' #amore non è passivo, si prende #cura dell'altro #20gennaio #Tv2000 #PapaLeoneXIV #Papa #Pope @tg2000it x.com “La compassione del samaritano: amare portando il dolore dell’altro” Il messaggio di #PapaLeone per la Giornata Mondiale del Malato. Approfondimento a Chiesa viva alle 17.30 con Giulia Civitelli Caritas Roma e Marina Melone, Volontaria ‘Casa Gelsomino’ - facebook.com facebook

