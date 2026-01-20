Giornata malato Papa Leone | l’amore non è passivo si prende cura dell’altro

Da tv2000.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata mondiale del malato, Papa Leone invita a riflettere sull’amore attivo e compassionevole, come esempio la parabola del Samaritano. Il messaggio sottolinea l’importanza di prendersi cura degli altri con attenzione e senso di responsabilità, evidenziando che l’amore non è passivo ma si manifesta nel sostegno concreto a chi soffre.

La compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell’altro. È questo il tema del messaggio di Papa Leone per la Giornata mondiale del malato, presentato questa mattina nella Sala stampa della Santa Sede. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

giornata malato papa leone l8217amore non 232 passivo si prende cura dell8217altro

© Tv2000.it - Giornata malato, Papa Leone: l’amore non è passivo, si prende cura dell’altro

Giornata del malato, Papa Leone ricorda la parabola del “Buon Samaritano” contro l’indifferenzaIn occasione della Giornata del Malato, Papa Leone sottolinea l'importanza della solidarietà e dell'attenzione fraterna, richiamando la parabola del Buon Samaritano.

Leggi anche: Udienza Generale 12 novembre 2025, Papa Leone XIV: il comandamento dell’amore come sfida per l’umanità contemporanea

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Giornata malato, Papa Leone: l'amore non è passivo, si prende cura dell'altro

Video Giornata malato, Papa Leone: l'amore non è passivo, si prende cura dell'altro

Argomenti discussi: Giornata Mondiale del Malato, gli appuntamenti in Diocesi; Il Papa: nella Chiesa il problema non sono i numeri, ma il sentirsi Chiesa; Strage Svizzera, Papa Leone ricorda vittime Crans Montana; Missaglia ricorda i malati: il 10/2 un incontro a Lomaniga.

giornata malato papa leoneVATICAN NEWS * GIORNATA DEL MALATO: PAPA LEONE XIV, «L’AMORE NON È PASSIVO, SI PRENDE CURA DELL’ALTRO»Giornata del malato, Leone XIV: l'amore non è passivo, si prende cura dell'altro. Nel suo messaggio per la 34.ma edizione della ricorrenza che si celebrerà a ... agenziagiornalisticaopinione.it

giornata malato papa leoneMessaggio del Papa per la Giornata Mondiale del Malato 2026. L’amore non è passivo, va incontro all’altroLa compassione del samaritano: amare portando il dolore dell’altro, è questo il tema per la XXXIV Giornata Mondiale del Malato 2026 firmato da Papa Leone XIV. La XXXIV Giornata Mondiale del Malato ... acistampa.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.