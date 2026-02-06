Accanto a chi soffre | la Diocesi celebra la Giornata mondiale del malato

Mercoledì 11 febbraio, in occasione della memoria della Beata Vergine di Lourdes, si è tenuta la 34esima Giornata mondiale del malato. La Diocesi ha organizzato momenti di vicinanza e conforto per chi soffre, ricordando l’importanza di dedicare attenzione e cura agli infermi. L’evento, istituito nel 1992 da Giovanni Paolo II, si ripete ogni anno per mantenere vivo il messaggio di speranza di Lourdes e rafforzare l’impegno quotidiano di chi si prende cura dei malati.

Mercoledì 11 febbraio, memoria della Beata Vergine di Lourdes, ricorre la 34esima Giornata mondiale del malato, istituita nel 1992 da Giovanni Paolo II per unire il messaggio di speranza di Lourdes all’impegno quotidiano nella cura degli infermi. Per dare particolare rilievo a questo momento, la.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Giornata mondiale del malato Giornata Mondiale del Malato e Festa della Pace, don Mimmo Battaglia a Scampia Durante il fine settimana, a Scampia si svolgono due eventi importanti. Aeroporti di Roma celebra la Giornata Mondiale del Passeggero: l’installazione artistica a Fiumicino La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Giornata mondiale del malato Argomenti discussi: I genitori di Giulia Gabrieli: Stare vicino a chi soffre può donare bellezza; XXXIV Giornata mondiale del malato, gli appuntamenti; Dare valore a ogni istante: un corso per imparare a restare accanto a chi soffre; Oncologia e care giver. Cipomo: Non solo terapie per i pazienti, serve riconoscere chi ogni giorno sostiene chi soffre. Accanto a chi soffre: il manifesto delle cure ultimeCome affiancare con dignità e coraggio chi si trova ad affrontare le ultime ore della propria vita: con un’affluenza straordinaria, 500 partecipanti, nell'Aula Magna Achille Mario Dogliotti ... rainews.it Oncologia e care giver. Cipomo: Non solo terapie per i pazienti, serve riconoscere chi ogni giorno sostiene chi soffreIn Italia oltre 7 milioni di caregiver, molti impegnati nell’assistenza a pazienti oncologici. In vista della Giornata mondiale contro il cancro del 4 febbraio, il Cipomo richiama l’attenzione sul ... quotidianosanita.it «La compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell’altro» In occasione della Giornata Mondiale del Malato, la nostra Comunità Pastorale si unisce alla Chiesa universale per fermarsi accanto a chi soffre, per testimoniare vicinanza, cura e tener facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.