Teramo juniores | tris alla Maceratese in vetta al girone e sogni di gloria per i biancorossi

Il Teramo Calcio juniores vince 3-0 contro la Maceratese e sale in testa al girone. I biancorossi hanno dominato l’incontro e ora puntano alla prima posizione. La squadra di casa ha dimostrato grande determinazione, lasciandosi alle spalle la rivale e avvicinandosi alla vetta.

Il Teramo Calcio juniores ha compiuto oggi un balzo decisivo verso la vetta del proprio girone, sconfiggendo la Maceratese con un netto 3-0 e portandosi a pari punti con la capolista. Un pomeriggio di esaltazione per i giovani biancorossi, che hanno brillato sul campo del "Bonolis" di Teramo, riscrivendo la classifica e alimentando sogni di gloria per questo campionato. La partita, conclusasi con le reti di Seck, Gerolino e Quieti, non è stata solo una dimostrazione di forza tecnica, ma anche un segnale chiaro di intenti: il Teramo juniores è una squadra in stato di grazia, capace di competere ai massimi livelli e di imporre il proprio gioco a qualsiasi avversario.

