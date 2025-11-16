Tempo di lettura: 3 minuti Con una prestazione da incorniciare la Scafatese batte tra le mura amiche l’Ischia per 3-0 e consolida il suo primato in classifica mantenendo invariato il distacco sulla Nocerina e allungando sul Trastevere, prossimo avversario dei canarini e agguantato in graduatoria proprio dai rossoneri. Giornata di sole a Scafati, giornata di sport vero all’insegna del tifo, con circa duemila presenti e un buon gruppo ospite; Corino conferma quasi in toto l’undici che gli aveva permesso di superare il Trastevere, inserendo però Lonigro a causa della squalifica di Aijo. Dall’altro lato Es p osito inserisce Altobello e allarga Suhs a sinistra per contenere le sfuriate offensive di Kone, contando poi su Cecere, Acquadro e Alessio Esposito a centrocampo e sul tridente Volpicelli, Dambros e Maggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Serie D, girone G: Scafatese, tris all’Ischia e allungo in vetta alla classifica